Suspeito de estupro é encontrado morto na PMEO

OSÓRIO – A Polícia Civil está investigando a morte de um homem na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). O corpo do indivíduo, de 36 anos de idade, foi encontrado em uma das celas do presídio, na segunda-feira (22). A suspeita é que ele tenha cometido suicídio. O local foi isolado para a realização da Perícia e o cadáver levado ao Posto Médico Legal (PML) para a necropsia.

Essa foi a terceira morte registrada na PMEO desde o início do ano. Conforme a Polícia, o homem, que não teve a identidade divulgada, havia sido preso na última quinta-feira (18), quando foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O preso era suspeito de ter cometido diversos estupros contra menores.

Foto: Divulgação

