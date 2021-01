A Brigada Militar (BM) prendeu na noite desta segunda-feira (18), o responsável pela morte de Luan Fernandes Pedroso. O homem, de 23 anos de idade, teria sido atingido ao menos por três tiros de arma de fogo, quando trafegava pela Rua Rio de Janeiro, em Nova Tramandaí. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde acabou falecendo devido aos ferimentos graves.

A Brigada Militar (BM) foi acionada para atender a ocorrência e desde então começou a realizar buscas para encontrar o autor do crime. O criminoso, um homem de 18 anos, estava abordo do automóvel da vítima, um Volkswagen Voyage. Com apoio de cinco viaturas, os agentes do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT), montaram um cerco para capturar o indivíduo e após quase sete quilômetros de perseguição, ele finalmente foi detido na Rua Amâncio Amaral, na região central do município.

Segundo a BM, no carro, o qual apresentava manchas de sangue, foi encontrado um revólver calibre 38 milímetros com cinco munições intactas, a mesma arma utilizada no crime, além de dois aparelhos celulares. O preso, que possui antecedentes criminais, estava internado em uma unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase). O jovem foi levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) da cidade, onde foi registrada a ocorrência e posteriormente, conduzido ao sistema prisional. A Polícia Civil está investigando o caso. A principal suspeita é que o crime estaria relacionado com o tráfico. Vale ressaltar que a vítima, também possuía antecedentes criminais.

Foto: BM