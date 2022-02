A Polícia Civil prendeu na terça-feira (14), em Cidreira, um homem de 20 anos de idade, suspeito de ter assassinado a tiros, Luis Antônia Correa dos Santos. O adolescente de 17 anos foi encontrado morto na madrugada do último sábado (12), na Praça Ramiro Correra, no Centro da cidade.

Segundo as informações iniciais, outros indivíduos também estariam envolvidos no crime, o que foi descartado pela Polícia. Após o pedido do delegado Roland Short, foi expelido um mandado de prisão contra o suspeito, o qual foi cumprido. O preso foi ouvido na Delegacia de Cidreira e depois encaminhado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde permanecerá a disposição da Justiça.

