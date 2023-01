Suspeito de tentativa de homicídio é preso

A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde de segunda-feira (2), no município de Itati, um homem suspeito de tentativa de homicídio. O crime ocorreu na madrugada do dia 25 de dezembro, em Capão da Canoa. Segundo a PC, um jovem teria procurado a emergência do Hospital Santa Luzia, após ter sido baleado.

A vítima possuía ferimentos na lateral do rosto, nos punhos e em um dos ombros. O comissário Renato Toscani informou que o homem teria sido baleado na Invasão Vale Verde, no bairro Araçá. O motivo teria sido uma discussão ocasionada devido ao barulho ocasionado durante a Festa de Natal. Após ser atendido, ele passa bem.

Após investigações, a Polícia conseguiu localizar o suspeito do crime em um sítio no interior de Itati, efetuando o cumprimento do mandado de prisão. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, se escondendo em um matagal próximo ao local, mas capturado e preso. Com ele foi apreendido um revólver, o qual teria sido utilizado durante o crime. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia (DP) para ser ouvido e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.