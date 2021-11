A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (19), em Osório, um homem de 22 anos de idade. Segundo o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo é suspeito de ter tentado matar um familiar com golpes de faca. A tentativa de homicídio ocorreu no início de novembro, porém, só agora a prisão foi efetuada, após ser expedido o mandado de prisão.

Conforme o delegado Gomes, a motivação e a violência contra a pessoa neste caso surpreendeu, pois são extremamente desproporcionais, o que demonstra a total intolerância humana frente aos desentendimentos, inclusive de cunho familiar. O caso segue sendo investigado pela Polícia e o suspeito vai permanecer preso preventivamente durante as investigações.

Foto: PC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some