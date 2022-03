A Polícia Civil prendeu preventivamente na tarde desta quinta-feira (10), um suspeito de arremessar a pedra que atingiu o ônibus do Grêmio no dia 26 de fevereiro, data marcada para o Gre-Nal da 9ª rodada do Gauchão. O jovem de 20 anos foi detido em Tramandaí, e não teve o nome divulgado. O anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta tarde no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, com a presença dos delegados e investigadores do caso, junto ao vice-governador e secretário de Segurança do Estado, Ranolfo Vieira Júnior.

