A Polícia Civil indiciou Israel Soares pelo crime de terrorismo. O indivíduo de 21 anos está preso na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO) após ter realizado manifestações nazistas, por meio da internet. Ele foi preso em janeiro deste ano, em Tramandaí, onde morava.

Na ocasião, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Publicações em redes sociais feitas por ele que incitavam ódio contra negros, judeus e pessoas LGBTQ+ levaram à ação. Durante a ação, um capacete da Legião Hitlerista, usado na 2ª Guerra Mundial, foi apreendido, além de celular, computador, pendrives, canivete e radiocomunicador.

De acordo com a delegada Andrea Mattos, titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, a apena para esse crime varia de 12 a 30 anos de prisão. Para ela, a comoção social gerada pelo caso justifica o indiciamento, que é a conclusão da Polícia Civil após investigação. “Preocupações com o terrorismo não se restringem à atuação de organizações. Também envolvem ameaças de potenciais atos de violência com motivação política, religiosa, ideológica e étnica que apresentem propósito de geração de pânico, terror e sensação de insegurança na sociedade”, explica a delegada.

O documento gerado será enviado ao Ministério Público (MP), que poderá, ou não, denunciar o suspeito à Justiça. Caso isso seja feito, começará o processo de julgamento. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fez ameaças contra o vereador de Porto Alegre Leonel Radde (PT).

