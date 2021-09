A Brigada Militar (BM) prendeu na tarde de terça-feira (14), um homem de 52 anos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em flagrante, após os Policiais Militares (PMs) receberem informações de que um indivíduo estaria praticando abigeato no município de Mostardas.

Diante dos fatos, os PMs foram até o local indicado, onde flagraram o suspeito em frente a uma residência. Dentro do imóvel foi encontrada uma espingarda calibre 16 milímetros com três cartuchos intactos e outros 16 deflagrados. Também foram apreendidos cinco quilos de carne de gado e 45 reais. O homem foi levado a Delegacia de Polícia (DP) de Mostardas, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Na madrugada de quarta-feira (15), outros dois homens foram presos em flagrante pelo crime de abigeato. Durante patrulhamento de rotina os policiais avistaram um veículo em situação suspeita trafegando pela ‘Estrada da Cobrinha’, no interior de Capivari do Sul, e realizaram a abordagem.

Abordo do automóvel, um Golf, estavam dois homens. Durante buscas no carro foram encontrados três novilhos (dois no banco de trás e um no porta-malas). Segundo a Brigada, os indivíduos não souberam explicar a procedência dos animais e acabaram sendo detidos. A dupla foi levada a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para o registro de ocorrência. Já os animais foram conduzidos a uma propriedade rural e, posteriormente, vão ser devolvidos ao proprietário.

Animais apreendidos estavam dentro de veículo abordado pela BM em Capivari do Sul.

