Suspeitos de envolvimento em homicídio são presos durante Operação

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) deflagraram no início da manhã de terça-feira (14), uma Operação no município de Tramandaí. As ações realizadas nos bairros São Francisco II e Parque dos Presidentes estão relacionadas as investigações de um homicídio duplamente qualificado e duas tentativas de homicídio em frente a uma casa noturna. Os crimes ocorreram na madrugada do último dia 1º de maio, em Imbé.

Na ocasião, um jovem de 22 anos foi morto mediante agressões com socos, pontapés, pauladas, pedradas e garrafadas. Porém, segundo a Polícia, o alvo dos agressores seria um casal de 24 anos, o qual acabou ficou ferido. As três vítimas são naturais de Capão da Canoa e estavam juntas durante o ataque.

OPERAÇÃO – Aproximadamente 40 agentes cumpriram 13 mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, sendo encontradas diversas porções de entorpecentes, como cocaína e maconha, além de objetos e uma quantia em dinheiro. Os policiais também encontraram pertences da vítima fatal, incluindo um tênis e um pingente de Nossa Senha Aparecida, furtados após as agressões.

Ao todo, quatro homens, entre 18 e 26 anos de idade, foram presos durante a Operação, incluindo um indivíduo de 26 anos que estava foragido. Todos os presos são suspeitos de envolvimento nos crimes. Eles possuem antecedentes por homicídio, tentativa de homicídio, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Além deles, dois adolescentes de 17 anos, foram apreendidos. Os menores possuem passagens por tráfico.

Todos foram levados à Delegacia de Polícia de Ponto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para serem ouvidos e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional, onde seguirão a disposição da Justiça. Os homens foram conduzidos a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). Já os menores foram levados ao Centro de Atendimento Socioeducativo Padre Cacique, em Porto Alegre. A Polícia segue investigando o caso e não descarta novas ações como esta.

Foto: BM

