Suspeitos de envolvimento em homicídio são presos pela BM

A Brigada Militar prendeu na tarde de domingo (22), dois homens por porte ilegal de arma de fogo, em Balneário Pinhal. Segundo a BM, a dupla é suspeita de envolvimento em um homicídio no mesmo município. O crime teria ocorrido por volta das 18h e 30min, no bairro Magistério.

Testemunhas relataram ouvir um tiroteio e avistaram um veículo, um Clio, de cor vermelha sair do local do crime. A vítima, que não teve a identidade e a idade reveladas, trata-se de um homem. Ele foi encontrado com ferimentos a bala no rosto.

Após atenderam a ocorrência, os Policiais Militares (PMs) retornavam pela região central da cidade, quando avistaram o automóvel suspeito, com três homens abordo. Ao perceber a viatura, o motorista acabou fazendo uma manobra e fugiu pela contramão, dando início a perseguição. Depois de quase dois quilômetros, o carro acabou caindo em um valo, na Rua Viamão.

Conforme a Brigada, o trio desceu do carro atirando contra os policiais, que foram obrigados a revidar. No confronto, dois dos indivíduos acabaram conseguindo fugir. Durante a fuga, eles acabaram deixando cair um revólver calibre 38 milímetros com três munições. Entretanto, um dos fugitivos foi capturado e preso por outra guarnição próximo do local. Além dele, outro dos três homens também foi preso.

De acordo com a BM, o Clio utilizado pelos criminosos estava em situação de furto. Durante a ação, também foi apreendida uma pistola calibre nove milímetros, 23 munições, dois carregadores e dois celulares. Os presos, de 22 e 29 anos, respectivamente, foram levados à Delegacia de Polícia (DP), juntamente com os objetos e o carro apreendido para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional. A Polícia Civil segue investigando o caso e até o momento não identificou o motivo da morte.

FOTO: BM