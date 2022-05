Suspeitos de homicídio são presos pela Polícia

OSÓRIO – Na tarde de segunda-feira (16), os agentes da Polícia Civil cumpriram mandados de prisão temporária contra dois indivíduos. Segundo o delegado João Henrique Gomes, os homens de 22 e 29 anos de idade, respectivamente, são suspeitos de envolvimento em um homicídio. O crime teria ocorrido, no final do ano passado.

Conforme Gomes, “a partir da instauração do de expediente policial, diversas diligências foram realizadas, inclusive outras medidas cautelares judiciais já haviam sido cumpridas, as quais resultaram na identificação dos suspeitos e na representação policial por suas prisões cautelares ao judiciário local”, explicou o delegado.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia (DP), onde foram ouvidos e após, transferidos a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde aguardarão o andamento do inquérito policial, que têm o prazo de até 30 dias para ser concluído.

FOTO: Divulgação

