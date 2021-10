A Polícia Civil prendeu na última quarta-feira (30/09), um casal suspeito de ter mandado matar a cabelereira Navia Regina Christian. Maninha, como era conhecida, tinha 45 anos e trabalhava em seu salão de beleza, localizado na Rua João Pessoa, no Centro de Tramandaí. O crime ocorreu no dia cinco de novembro de 2018.

Na época, três suspeitos pelo crime foram presos, os quais seguem detidos. Segundo o delegado Alexandre Souza, dois deles foram presos pela Brigada Militar (BM) horas depois do homicídio, sendo apontados como executores do crime. Já o outro indivíduo foi preso no dia 22/11 de 2018. Conforme Souza, o homem teria sido o responsável por intermediar e contratar os executadores.

IRMÃ E CUNHADO PRESOS

Após quase três anos de investigações a Polícia conseguiu identificar um casal suspeito de ter mandado matar Maninha. De acordo com o delegado, trata-se da irmã e do cunhado da cabelereira. A mulher, de 57 anos, foi presa no salão, onde trabalha. Já o homem, de 60 anos, foi preso em sua residência. Ambas as prisões ocorreram na última quarta, na região central de Tramandaí.

Alexandre conta que antes do assassinato da cabelereira, ela já havia sido vítima de outro ataque. Em outubro de 2017, Navia Regina acabou sendo atingida por um tiro no rosto, durante um “suposto assalto”, na casa onde morava, no bairro Cruzeiro do Sul. Devido ao tiro, Maninha acabou perdendo a visão de um dos olhos. Para Souza, a irmã e o cunhado da vítima também estariam envolvidos nesse crime.

A Polícia não divulgou a identidade dos presos, assim como a causa da morte. O casal foi encaminhado ao sistema prisional, onde vai ficar preso preventivamente e a disposição da Justiça, enquanto o inquérito permanecer aberto.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some