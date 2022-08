Taça Serramar inicia no próximo domingo

Depois de dois anos interrompida, devido a pandemia, a maior competição de Futebol Amador do Estado está de volta. No próximo domingo (21), acontecerá a abertura da Taça Serramar 2022, com o duelo entre Central de Caraá (último campeão) e o Serraria de Santo Antônio da Patrulha. A partida ocorrerá no Estádio dos Eucaliptos, em Caraá, a partir das 15h e 30min.

Antes, com início marcado para às 13h, acontece a final da Taça Serramar Sub-15. A decisão vai colocar frente a frente as equipes do Minuano (Capivari do Sul) e o Farroupilha (Rolante). Invicto, com quatro vitórias em quatro jogos, o Minuano eliminou na semifinal o time do Mar Azul, de Torres, pelo placar de 3 a 1. Já o Farroupilha, perdeu o 100% ao empatar em 1 a 1 com o CCFC, de Capão da Canoa, conseguindo a vaga na decisão apenas com a vitória nos pênaltis por 2 a 1. Os dois jogos das semifinais aconteceram no último sábado (13), no Campo do Farroupilha.

TAÇA SERRAMAR 2022

A competição neste ano contará com 10 equipes, sendo elas divididas em duas chaves de cinco cada. Na primeira fase as equipes de um grupo jogam contra as do outro, avançando as melhores para o mata-mata.

O Grêmio Atlético Osoriense (GAO) está na chave 1, ao lado de Central (Caraá), Minuano (Capivari do Sul), União da Vila (Arroio do Sal) e Xangri-lá. No outro grupo estão as equipes do Aliança (Terra de Areia), CCFC (Capão da Canoa), Farroupilha (Rolante), Mar Azul (Torres) e Serraria (SAP).

O time de Osório estreia no dia 28/08, quando recebe o Mar Azul, no Estádio Vilmar Velho Pacheco. Na segunda rodada, o GAO visitará o Aliança (04/09), em Terra de Areia. Já na terceira rodada, a equipe osoriense irá receber o Serraria (11/09). E para fechar a primeira, no dia 18/09, o GAO vai a Rolante encarar o Farroupilha. A seguir veja a primeira rodada da Taça Serramar:

1ª RODADA DA TAÇA SERRAMAR 2022 . . . . . LOCAL 21/8 Central X Serraria CARAÁ 28/8 União da Vila X Farroupilha ARROIO DO SAL 28/8 Xangri-lá X CCFC XANGRI-LÁ 28/8 GAO X Mar Azul OSÓRIO 28/8 Minuano X Aliança CAPIVARI

