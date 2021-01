Impossibilitada pela pandemia de realizar a 5ª edição do Tacobol Lebes, a rede de varejo vai celebrar este ano, de forma especial, toda a emoção do tradicional campeonato de taco, que ocorre, desde 2017, na praia de Capão da Canoa. O projeto, criado em parceria com a Re.turn e que apoio o Instituto do Câncer Infantil (ICI), promove a reinserção social de crianças, em fase final de tratamento, possibilitando que tenham momentos divertidos na beira da praia. Todos os anos, duplas formadas por comunicadores, atletas e celebridades gaúchas disputam partidas de taco, enquanto as crianças participam como técnicas, incentivando os times.

“O Tacobol já faz parte do calendário da Lebes e é um evento muito querido e esperado por todos nós. Infelizmente, este ano não poderemos realizar a ação, mas não poderíamos deixar passar em branco esse verão. Faremos então um formato especial para resgatar toda a alegria e a emoção das crianças, dos atletas e do público neste mês”, comentou o presidente da Lebes, Otelmo Drebes.

Em 2021, a edição do Tacobol Lebes foi transformada em diversas iniciativas para celebrar a história deste campeonato de taco que conquistou os veranistas gaúchos. Um vídeo especial, com os melhores momentos do Tacobol dos últimos quatro anos, já está disponível nas redes sociais da Lebes. Além disso, os participantes do ano passado e os vencedores de todas as edições anteriores estão recebendo kits de taco e fotos com momentos marcantes do evento. O objetivo, além de relembrar o evento, é envolver os participantes, levando toda a alegria desse dia para dentro da casa e da família de cada um.

Além dessas ações, o Tacobol Lebes desse ano vai contar também com uma série de três lives. Elas ocorrem entre os dias 26 e 28 de janeiro, sempre a partir das 19h, no Instagram da rede (@lojaslebes). O tema de cada live será dentro da atuação dos convidados: “A diversão como forma de reinserção social” (26/01), “O comunicador como porta-voz de causas sociais” (27/01) e “O propósito social das marcas” (28/01).

A apresentação fica a cargo da comunicadora da RBS TV, Cris Silva, e vai contar com a participação dos seguintes convidados: Taís Silva, criança que venceu o Tacobol 2018; Fernanda Furtado, Coordenadora de Desenvolvimento Institucional do Instituto do Câncer Infantil; Ki Fornari, comunicador da RBS, que participou de todas as edições e foi campeão em 2018; e Otelmo Drebes Jr, diretor da Lebes.