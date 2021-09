A forte chuva que atingiu o RS durante o feriado de Sete de Setembro causou estragos e prejuízos a milhares de gaúchos. Ao menos, 151 mil pontos ficaram sem energia elétrica no Estado. Só no Litoral Norte foram mais de 21 mil clientes sem luz, sendo nove mil apenas em Imbé. A cidade teve registro de queda de granizo em pontos de Imara, Albatroz e Santa Terezinha.

Além de Imbé, também caiu pedras de gelo em outras cidades da região. Em Osório, residências nos bairros Caiu do Céu e Porto Lacustre tiveram os telhados danificados por causa do granizo. Devido ao forte vento, os bombeiros também foram acionados para realizarem a remoção de galhos em vias da cidade e próximo a ERS-030. O Corpo de Bombeiros também registrou ocorrências em Capão da Canoa, Cidreira e Tramandaí. Nesses locais foram registradas placas de sinalização e postes caídos, além de fios elétricos arrebentados.

Até o final da tarde de quarta-feira (8), a região seguia com milhares de moradores sem luz. Os agentes da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), seguiam realizando os serviços de manutenção, mas não havia uma previsão para o trabalho ser realizado.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Devido a chuva as temperaturas vão cair. A frente fria é formada por um ciclone extratropical, em uma área de baixa pressão. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de risco de temporais, e a Marinha alerta para ventos fortes em todo o Litoral gaúcho, com mar agitado e ressaca. Segundo a Somar Meteorologia, nessa quinta-feira (9), ainda devem ocorrer rajadas de ventos. A precipitação pode durar ao longo do dia, mas é de maneira mais leve, às vezes na forma de chuviscos. Já na sexta (10), o tempo será firme, pela influência da permanência da massa de ar seca e fria.

