Um ciclone extratropical está causando prejuízos e muita destruição em diversos municípios do Litoral Norte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Tramandaí, foram registrados entre a madrugada e o início da manhã dessa quarta-feira (1), ventos de até 95 km/h (quilômetros por hora). Já no Parque Eólico de Palmares do Sul, as rajadas chegaram a 118 km/h.

O vento forte acabou ocasionando queda de árvores, destelhamentos de casas, edifícios e prédios públicos. Os funcionários da prefeitura de Osório passaram toda a manhã de quarta recolhendo galhos e reparando os estragos provocados pelo temporal. O cenário por toda a cidade era o mesmo, com árvores caídas, paradas de ônibus danificadas, fachadas de lojas quebradas, casas e espaços públicos destelhados, muitos galhos e folhas nas calçadas, além de pedaçosde telhas espalhados pelas ruas.

De acordo com informações do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Osório, durante toda a quarta-feira, o efetivo atendeu a chamados da população, solicitando a retirada de árvores que caíram sobre residências, para possibilitar a colocação de lonas. “Somente no período da manhã, recebemos cerca de 25 pedidos de auxílio. Ainda será feito o levantamento de quantas telhas serão necessárias para socorrer as vítimas, para que os números sejam repassados à Defesa Civil e prefeitura municipal”, disse o sargento Luiz Evandro. Os cinco bombeiros em serviço, além de outros quatro que estavam de folga, atuaram no atendimento para reduzir os transtornos ocasionados pelo ‘ciclone bomba’.

Conforme a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), quase 85 mil clientes da empresa ficaram sem energia elétrica em toda a região. A CEEE informou que duas linhas de transmissão, uma entre Arroio do Sal e Capão Novo (Capão da Canoa) e outra em Atlântida Sul (Osório) e Torres, acabaram ficando danificadas devido ao vendaval, o que gerou a falta de luz. As equipes seguem trabalhando para tentar retomar o fornecimento, mas até o final dessa quarta-feira, diversos moradores da região ainda seguiam sem energia elétrica.

CAPÃO DA CANOA

Mais de 60 residências ficaram destelhadas em Capão da Canoa, após a passagem do ciclone. Na cidade, o vendaval derrubou postes e inúmeras árvores. Entre os locais atingidos, estão o Ginásio Municipal Otto Birlem e a Escola Municipal Professora Iracema Vizzotto. O coordenador da Defesa Civil de Capão, Mauricio Porto, declarou que os prejuízos na cidade ainda seguem sendo contabilizados. Ele ainda alertou para os moradores não saírem nas ruas, devido a muitos fios de energia elétrica estarem espalhados, com o risco de eletrocutar alguém.

QUEDA DO TELHADO DO HOSPITAL

O vento forte provocado pelo ciclone destelhou parte do telhado do Hospital de Tramandaí. Os danos ocorreram em uma das alas da instituição, onde há sete quartos e havia 10 pacientes internados. O diretor da instituição de saúde, Luis Genaro Figoli, informou que as pessoas hospitalizadas na área atingida foram transferidas para outros setores, e que, “felizmente”, o vendaval não atingiu a ala dos pacientes mais graves, incluindo os de Covid-19.

De acordo com Figoli, aproximadamente 35% do telhado do Hospital de Tramandaí acabou sendo arrancado e ainstituição vai esperar a chuva passar para dar início aos reparos. Segundo a previsão do tempo, a chuva no Litoral Norte deve parar até esta quinta-feira (2). Com o passar dos dias, o ciclone vai seguir em direção ao mar, podendo cessar até o final de semana.

Ainda em Tramandaí, o município permaneceu sem energia elétrica até próximo do meio-dia. Ao longo da Avenida Flores da Cunha, postes da rede elétrica vieram abaixo em decorrência dos ventos. Logo no início da manhã de quarta-feira, a Ponte Giuseppe Garibaldi teve que ser temporariamente bloqueada para passagem de veículos, no sentido Tramandaí – Imbé, em decorrência da queda de postes de energia. O trabalho foi realizado pelo Corpo de Bombeiros da cidade.

FALTA DE ÁGUA

A chuva e o forte vento que atingem o Estado causaram não apenas a falta de energia elétrica em diversos municípios. Sistemas de abastecimento operados pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) encontram-se impossibilitados de funcionar. As equipes da companhia estão trabalhando para regularizar a situação o mais breve possível. Entre as cidades afetadas pela falta de água estão: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Imbé, Osório, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras e Xangri-lá.

AUXÍLIO À POPULAÇÃO

Em caso de necessidade, a Defesa Civil e as prefeituras municipais estão à disposição para ajudar a população. Em Osório, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito disponibilizou o telefone (51) 3601-2189, para moradores que precisem de lonas ou auxílio.

FOTOS: Omar Luz / Lucas Filho / Lauro Alves

Ciclone causou estragos na Praça da Matriz, em Osório

Hospital de Tramandaí teve 35% do telhado danificado.

Funcionários da CEEE trabalharam durante toda a quarta-feira (1) para reporem a

falta de energia elétrica na região

Pedaços de telhas ficaram espalhados por diversas ruas de Osório.