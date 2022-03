Os temporais que atingiram o RS no domingo (6) e segunda-feira (7), ainda tem gerado transtornos a diversos moradores do Estado, inclusive no Litoral Norte gaúcho. Em Cidreira, três famílias precisaram sair de suas residências, as quais tiveram os tetos das casas destelhados devido aos fortes ventos que atingiram a região. Todos foram levados para a casa de parentes.

Segundo o prefeito de Cidreira, Elimar Pacheco, os locais mais afetados foram os bairros Nazaré e Antena. Mas também houve estragos em outros, inclusive na região central do município. No bairro Salinas, sete postes de energia elétrica acabaram caindo, causando falta de luz a centenas de moradores. A prefeitura segue ajudando os afetados com distribuição de colchões e lonas.

Em Terra de Areia, moradores ficaram mais de 24 horas sem luz. Não bastasse isso, a falta de energia acabou gerando falta de água em alguns pontos do município. Já em Tramandaí, alguns bairros, como Oásis Sul e Nova Tramandaí também acabaram sofrendo com falta de energia.

FALTA DE ENERGIA

Na manhã de quarta (9), a CEEE grupo Equatorial emitiu uma nota informando sobre o trabalho realizado para o fornecimento de energia em sua área de concessão. Mais de 65 mil clientes seguem se luz em 70 municípios das regiões Metropolitana, Litoral e Sul do Estado. Porém, não foram informados quantos clientes seguem sem luz na região.

A Companhia reitera que, devido aos estragos causados pela chuva, há quedas de árvores e outros objetos sobre a rede, o que dificulta o trabalho dos servidores. Ainda segundo a nota, todos os 170 funcionários da CEEE estão trabalhando 24 horas por dia para reestabelecerem a energia elétrica.

Em caso de falta de energia envie um SMS com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (que é encontrado na parte de cima da conta de luz) para o número 27307. Se preferir, o cliente pode acessar o site: ceee.equatorialenergia.com.br ou ligar para o telefone: 0800 721 2333.

Foto: Fábio Cruz

MORTE DE FUNCIONÁRIO

Um trabalhador de empresa que fazia manutenção da rede elétrica em Tramandaí, morreu na manhã de quinta-feira (10), durante a queda de um poste. Um outro funcionário que estava junto ficou ferido e foi encaminhado para hospital da cidade.

O trabalhador que morreu tem 38 anos e sofreu um traumatismo craniano. O colega, que também estava no poste fazendo a manutenção da rede elétrica, foi encaminhado inconsciente para o hospital e com ferimentos nas pernas. Os nomes deles, bem como da empresa onde trabalhavam, não foram divulgados.

O Corpo de Bombeiros Militar e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados para atender a ocorrência. O local fica nas margens da RS-030, próximo ao posto do CRBM na via. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil também foram chamados. O objetivo é iniciar o trabalho de identificação das causas do acidente.

FOTO: Renato Dias

