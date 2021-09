FOTO: Lauren Marchet

A chuva intensa e as fortes rajadas de vento que têm atingido o Litoral Norte gaúcho nos últimos dias têm causado transtornos a centenas de moradores da região. Em Tramandaí, por exemplo, diversas ruas ficaram alagadas e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para socorrer motoristas que ficaram presos na enxurrada.

A chuvarada acabou danificando o telhado do Hospital da cidade, causando inundação em algumas alas. Segundo a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), responsável pela instituição, cinco pacientes em estado grave precisaram ser transferidos para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório.

Tramandaí, por sinal, ficou sem luz no domingo (19), devido ao temporal que atingiu a região. Também foram registrados pontos sem luz em Imbé, Osório, Santo Antônio da Patrulha, entre outras cidades da região.

Foto: Litoral na Rede

Temporal acabou danificando telhado e inundando alas do Hospital de Tramandaí.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O município de Santo Antônio da Patrulha decretou situação de emergência devido aos estragos causados na cidade por causa do temporal. O vento arrancou telhados de residências e de prédios públicos, e a chuva levou água e lama para dentro dos locais. A decisão foi tomada pelo prefeito Rodrigo Massulo, após reunião com secretários, setor jurídico e Devesa Civil, na manhã de segunda-feira (20).

Na manhã de terça (21), os moradores do município viveram um dia de reconstrução das mais de cem casas atingidas pelo temporal. No bairro Assis Brasil, o mais afetado, mais de 60 casas foram avariadas. Já na localidade de Boa Vista, foram ao menos 10 casas atingidas.

Treze das 28 escolas municipais foram atingidas pelo temporal, especialmente por destelhamentos e alagamentos. A maioria já conseguiu fazer reparos emergenciais e retomar as atividades letivas, com exceção de duas. Nas escolas de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Medianeira, em Boa Vista, e Ângelo Tedesco, no bairro Assis Brasil, não há aulas presenciais. Os alunos estão recebendo atividades remotas.

Houve destelhamento nos dois colégios e já foram feitos consertos provisórios, mas os telhados precisarão ser trocados. Na Nossa Senhora da Medianeira, um toldo que fica em frente à escola veio abaixo. A secretária municipal de Educação, Josélia Fraga, afirmou que os alunos seguirão em atividades online pelo menos durante esta semana.

Mais de três mil metros de lona já foram distribuídos pela prefeitura. Um posto de saúde chegou a ser destelhado, mas já está atendendo normalmente. Conforme o prefeito Rodrigo Massulo, houve um trabalho de cooperação entre diferentes setores do município ainda durante o feriado, o que possibilitou um primeiro atendimento. A prefeitura chegou a decretar situação de emergência. “Pedimos que, quem puder ajudar, leve até o Corpo de Bombeiros (na ERS-030) colchões, roupas, alimentos, produtos de limpeza e telhas”, disse o prefeito de Santo Antônio.

FOTO: PMSAP

Treze das 28 escolas municipais de Santo Antônio da Patrulha foram afetadas pelo temporal.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some