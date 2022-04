OSÓRIO – Foi realizada na tarde de segunda-feira (28/03), a cerimônia oficial de passagem do Comando Regional de Policiamento Militar do Litoral Norte (CRPO Litoral). A solenidade ocorreu no campo de futebol do CRPO Litoral e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, além de apresentação da Banda da Brigada Militar.

Após um ano no cargo, o coronel Leandro Oliveira da Luz deixou o comando do CRPO para assumir à frente do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), em Canoas. Em seu lugar, desde o último dia 14 de março, está o tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, que até então, estava no comando do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM).

Durante a cerimônia, o coronel Luz foi agraciado com a Comenda do CRPO Litoral, honraria por ele próprio idealizada em maio do ano passado. A foto dele, que passa a compor a Galeria de Comandantes do CRPO Litoral, foi apresentada no ato. O oficial aproveitou para agradecer ao efetivo pelo trabalho e aos poderes públicos pela parceria, “todos focados na melhoria das ações de segurança, que resultaram na redução de índices de criminalidade nos 25 municípios atendidos pelo CRPO Litoral”, declarou.

O tenente-coronel Ney Humberto é o 16º nome a assumir o CRPO Litoral, desde 1998. Egresso na Brigada Militar (BM) desde fevereiro de 1991, Medeiros já atuou como chefe da Divisão de Ensino e Treinamento do Departamento de Ensino (DET/DE), comandante da Escola de Formação e Especialização de Soldados de Porto Alegre (Esfes Poa), comandante do Batalhão de Polícia Fazendária (BPFaz), subcomandante da Academia de Polícia Militar, entre outras funções.

Multi premiado com diversas medalhas e Comendas, o tenente-coronel deixou o comando do 8º BPM, onde estava desde o ano passado, para assumir a nova função. No seu lugar, permanece de maneira interina o major Fábio Hax Duro, que era o subcomandante do Batalhão.

Presente na cerimônia, o subcomandante-geral da BM, o coronel Douglas da Rosa Soares, ressaltou a importância da união do efetivo e entrosamento entre a Corporação, outras instituições e a sociedade para fortalecimento da Brigada Militar que é “patrimônio do povo gaúcho”. O oficial também afirmou que a BM vem trabalhando com gestão de resultados e, com isso, tem obtido queda nos indicadores de criminalidade. O prefeito Roger Caputi, fez questão de ressaltar o convívio fraternal entre a Brigada e a comunidade osoriense, sendo o município, segundo ele, “privilegiado pela concentração de órgãos de segurança em seu território”.

Foto: BM

