Uma tentativa de assalto na tarde de domingo (17), terminou com a prisão de dois homens. A Brigada Militar (BM) foi acionado para atender uma ocorrência na região central da cidade. Segundo a BM, os indivíduos, que estavam armados, tentaram assaltar uma mulher. A vítima acabou jogando os seus pertences no pátio de uma residência e os assaltantes fugiram sem efetuar o roubo.

Com auxílio de testemunhas, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar os criminosos e efetuaram as prisões. Durante a ação, os PMs conseguiram apreender um revólver calibre 32 milímetros com três munições intactas, além de um aparelho celular. A dupla, que estava trafegando em uma motocicleta, foram encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) do município, onde foi registrada a ocorrência.

