O prefeito osoriense Roger Caputi esteve reunido na manhã de quarta-feira (24), com o prefeito de Imbé, Ique Vedovato. Também estiveram presentes no encontro os secretários municipais de Imbé Ronicézar Silva Santos (Planejamento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária) e Nélida Pereira (Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura); o secretário de Educação de Osório Dilson Maciel; o vereador imbeense Caio Sant’ana (PT); o vereador de Osório Charlon Muller (MDB); além da bióloga Mônica da Silva.

O principal objetivo da reunião foi debater a obra de interligação entre a Avenida Paraguassu no Balneário de Imara, em Imbé, e a praia de Atlântida Sul, em Osório. Uma nova ligação entre as duas cidades vai demandar licenças ambientais, visto que o local por onde a estrada vai passar é uma Área de Proteção Ambiental (APA). “Pelo fato de ali já ter existido um cordão de dunas, deverá ser levada em consideração a utilidade pública e o impacto ambiental da região”, afirmou a secretária de Imbé,Nélida Pereira.

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato, declarou que já esteve em contato com loteadores das áreas que ficam entre os municípios, num trecho estimado de 1,6 quilômetros. “No primeiro momento, com licenças garantidas, abriríamos a estrada e depois pensamos na pavimentação. Essa nova via será importante não apenas para o deslocamento, mas para o comércio dos balneários”, salientou Ique.

OUTRA MUDANÇA

A atual Avenida Beira-Mar em Imara, conhecida como ‘Interpraias’, também pode mudar. A estrada é de terra e tem sofrido com a erosão devido a ressacas. No ano passado, por exemplo, uma ressaca acabou comprometendo um trecho da pista da via. Ique propôs que o atual traçado seja modificado, sendo recuado mais ao sentido oeste (oposto a praia), permitindo a recomposição das dunas frontais, área atualmente ocupada pela estrada, e dando a possibilidade, inclusive, da construção de um calçadão próximo à pista.

O prefeito osoriense, Roger Caputi, é favorável as duas propostas de ligação. Durante o encontro, Roger aproveitou para solicitar que o município vizinho apresente um plano com tudo o que já foi liberado para a elaboração do projeto para as obras. Vale ressaltar que atualmente os dois municípios contam com duas ligações. Além da Interpraias, há o acesso da ERS-786, o qual faz uma interseção com a ERS-389 (Estrada do Mar).

Foto: PMI