O Ministério da Saúde vai começar a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas, a partir do dia 15 de setembro. A data do dia 15 de setembro foi definida porque é o prazo estimado pelo Ministério para que todos os adultos já tenham tomado pelo menos a primeira dose contra a Covid no país.

O reforço vacinal será feito com a vacina da Pfizer. O intervalo da segunda dose deve ser de 28 dias para pessoas imunossuprimidas e pelo menos seis meses para idosos acima de 70 anos. Vale ressaltar que, no próximo mês também vai haver alteração no intervalo das doses da Pfizer e Astrazeneca, passando de 12 para oito semanas para toda a população.