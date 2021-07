A Polícia Civil prendeu na tarde de terça-feira (26), um homem de 27 anos de idade. O indivíduo é o terceiro preso envolvido no homicídio ocorrido na cidade, no final de junho.Além do homicídio qualificado, ele também vai responder pelos crimes detortura e corrupção de menores.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, responsável pelos expedientes da Delegacia de Osório, a partir de investigações preliminares houve a decretação da ordem de prisão pelo judiciário e o cumprimento do mandado. Antes disso, as investigações já haviam levado a prisão temporária de outros dois envolvidos no crime. Durante a ação foram apreendidas duas armas de fogo. A Polícia Civil segue investigando o caso e novas ações como essas não estão descartadas.

Foto: PC