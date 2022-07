Termina hoje prazo para encaminhamento de matrículas da Rede Municipal

OSÓRIO – Os pais ou responsáveis pelos alunos do Berçário I (quatro meses a um ano), Berçário II (um a dois anos), Maternal I (dois a três anos), Maternal II (três a quatro anos), Pré I (quatro anos) e Pré II (cinco anos), contemplados na Central de Vagas têm até esta sexta-feira (29) para realizarem o encaminhamento de matrícula referente ao ano letivo de 2022.

Eles devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, no Centro. Vale ressaltar que o não comparecimento implicará no cancelamento da inscrição e perda da vaga do aluno. O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e30min e das 13h e 30min às 17h.

É necessário levar os seguintes documentos: Duas cópias da Certidão de Nascimento da criança; Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento; Duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal; Número de Identificação Social (NIS) do aluno; Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde.

A lista completa dos selecionados na Central de Vagas Online e que precisam realizar o encaminhamento de matrícula está disponível em: www.jornalmomento.com.br/pais-tem-ate-final-de-julho-para-encaminhamento-de-matriculas (desconsiderar caso tenha feito o processo).

