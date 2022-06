Termina na sexta-feira o prazo para troca-troca de sementes

Produtores têm até a próxima sexta-feira (17) para fazer a reserva de sementes para a etapa safra do Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). O programa está disponibilizando 38 cultivares, sendo 12 de milho híbrido convencional, 19 cultivares de milho híbrido transgênico e sete de sorgo.

Até o momento, 80 mil sacas de sementes de milho e sorgo já foram reservadas por 24,5 mil agricultores de 408 entidades, entre prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas do Estado. “O programa ainda tem estoques disponíveis e dá tempo para os agricultores procurarem suas prefeituras e sindicatos para fazerem a reserva das sementes de milho e/ou sorgo”, afirma Jonas Wesz, coordenador do Programa Troca-Troca de Sementes. Segundo ele, o programa é uma excelente opção para os agricultores que buscam reduzir seu custo de produção mantendo a qualidade do insumo semente.

SAIBA MAIS

– Os pedidos de sementes para a safra vão até 17 de junho e para a safrinha, entre 20 e 24 de junho;

– Os escritórios municipais da Emater-RS/Ascar vão estar à disposição dos agricultores e das entidades para orientar sobre a cultivar mais adequada para o plantio;

– A entrega das sementes para a safra será feita nos meses de julho/agosto/setembro e da safrinha em novembro/dezembro. O pagamento da parcela transgênica é feito antes da entrega da semente. O restante dos valores tem subsídio de 28%, financiado pelo governo do estado, e será pago pelos agricultores em 2023;

Mais informações em: www.agricultura.rs.gov.br/troca-troca-de-sementes.

