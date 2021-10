Teve início na manhã de segunda-feira (25), o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cinco (para deficientes visuais). A competição está sendo realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), com a final marcada para a manhã de domingo (31).

Na partida de abertura, a atual tricampeã Agafuc, de Canoas, enfrentou o Uniace-DF. O time do ala osoriense Ricardinho estreou com vitória pelo placar de 1 a 0. Em um jogo truncado, o artilheiro Nonato marcou no primeiro tempo o único gol do jogo. Já na segunda etapa, a Agafuc foi para cima para definir o duelo, mas as tentativas de Ricardinho, Maurício e Nonato pararam na defesa da Uniace, principalmente no goleiro Igor que fechou o gol, não deixando o marcador ser mexido novamente.

Também na segunda, outras cinco partidas completaram a 1ª rodada da competição: Cedemac (MA) 0 X 1 Apace (CE); APADV (SP) 0 X 0 Urece (CE); ICB (BA) 0 X 1 Escema (MA); AMC (MT) 1 X 1 Maestro (PR); e *Apadevi (PB) X Ismac (MS).

A Agafuc volta a quadra nessa terça-feira (26), contra o Ismac do Mato Grosso do Sul. A partida inicia às 15h (veja tabela completa no final da matéria). Toda a competição vai ser transmitida de maneira gratuita na Página do Youtube da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV). Vale ressaltar que a final também vai ser transmitida pelo Sportv, na TV fechada.

CHAVE

9h AGAFUC 1 X 0 UNIACE A 10h e 30min CEDEMAC 0 X 1 APACE B 12h APADV 0 X 0 URECE B 13h e 30min ICB 0 X 1 ESCEMA C 15h AMC 1 X 1 Maestro C 16h e 30min APADEVI *X ISMAC A CHAVE 26/10 (TERÇA) – SEGUNDA RODADA 9h CEDEMAC X URECE B 10h e 30min APADV X APACE B 12h ICB X Maestro C 13h e 30min AMC X ESCEMA C 15h AGAFUC X ISMAC A 16h e 30min APADEVI X UNIACE A CHAVE 27/10 (QUARTA) – TERCEIRA RODADA 9h Maestro X ESCEMA C 10h e 30min ICB X AMC C 12h ISMAC X UNIACE A 13h e 30min AGAFUC X APADEVI A 15h URECE (RJ) X APACE B 16h e 30min CEDEMAC X APADV B 9h 1º X 8º QF1 10h e 30min 2º X 7º QF2 14h 3º X 6º QF3 15h e 30min 4º X 5º QF4 9h Vencedor QF2 X Vencedor QF3 SF1 10h e 30min Vencedor QF1 X vencedor QF4 SF2 9h Perdedor SF1 X Perdedor SF2 DISPUTA DO 3º 10h e 30min Vencedor SF1 X Vencedor SF2 FINAL 29/10 (SEXTA) – QUARTAS DE FINAL 30/10 (SÁBADO) – SEMIFINAIS 31/10 (DOMINGO)

25/10 (SEGUNDA) – PRIMEIRA RODADA



Legenda tabela: *A partida não havia terminado antes do final desta edição.

Osoriense Ricardinho teve chances para marcar mas parou no goleiro Igor.

Fotos: CBDV

