A direção do AVA Play, organizadora do Torneio de Beach Tennis em Osório, comunicou o adiamento da competição. Segundo informações, o professor da modalidade no Vila Esportes acabou sendo positivado com Covid. Visto que ele teve contato com diversos atletas que iriam participar do Torneio, a organização decidiu por adiar os jogos que seriam realizados entre sexta (15) e domingo (17). A competição deve ocorrer no último final de semana de outubro, entre os dias 29 e 31.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some