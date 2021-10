Iniciado no último dia 12 de outubro (veja mais informações em www.jornalmomento.com.br), o Torneio AVA Play de Beach Tennis (Tênis de Areia), vai dar continuidade no próximo final de semana. Nesta sexta-feira (29), têm as partidas da categoria Feminino B/C, a partir das 17h e 30min. No sábado (30), ocorrem os jogos das categorias Feminino D (8h) e C (13h) e Masculino D (17h). Já no domingo (31), vão ser realizadas as disputas das categorias Feminino Iniciante (8h), Masculino C (13h), Mista C (16h) e Mista D (17h e 30min). Até o momento, somando todas as categorias, mais de 80 duplas já confirmaram a participação na competição.

Os jogos acontecem na Vila de Esportes e Eventos, localizada no final da Rua Ceci Bastos, no Bairro Glória. Vale ressaltar que, a entrada é liberada, seguindo todos as medidas de restrição em virtude da pandemia. O Torneio de Beach Tennis é realizado pela AVA Play, em parceria com o Ponto de Jogo.

Foto: Divulgação

