Na semana passada, Torres foi sede de diversas competições de Balonismo, incluindo a 4ª e última etapa do Campeonato Gaúcho. O título desse ano ficou com o torrense João Vitor Justo. Ele venceu três das quatro etapas da competição, incluindo a última. O vice-campeonato ficou com a atual campeã brasileira de Balonismo Feminino, Laís Pinho, de Torres. E o terceiro lugar foi para Murilo Hoffmann.

Com a conquista João Vitor se junta aos torrenses Reni Pinho (2020), Murilo Hoffmann (2019), Murilo Gonçalves (2018), Cristiano Almudim (2016) e Giovani Pompermaier (2015) na galeria dos campeões do Estadual de Balonismo.

OUTROS CAMPEONATOS – Além do título gaúcho, João Vitor ainda conquistou outros dois troféus. Justo venceu o 2º Open Torres de Balonismo após somar 11.601 pontos depois de três voos e 14 tarefas. Em 2º ficou Markus Kalousdian com 11.378 pontos e em terceiro Warley Macedo, com 10.889 pontos.

A outra conquista de João Vitor foi no 3º Campeonato Torrense de Balonismo. O título veio com a soma de 12.525 pontos. A segunda posição ficou com PC Farias, com 11.010 pontos. Já o terceiro lugar foi para Murilo Hoffmann com 10.199 pontos.

1º OPEN TORRES DE ASPIRANTES – Novidade deste ano, a competição contou com a participação de pilotos com menos de três anos de formação e que ainda não haviam conquistado algum título. João Paulo Rocho, de Três Cachoeiras, foi o grande campeão, seguido por Rogério Daitx que ficou na segunda posição e Jaime Magnus em terceiro.

Foto: Divulgação

