Entre os dias 14 e 19 de setembro foi realizado na cidade de Boituva (SP), a 33ª edição do Campeonato Brasileiro de Balonismo. O evento, referente ao ano de 2020, contou com a presença de cinco atletas do Litoral Norte gaúcho: os torrenses Giovani Pompermaier, João Vitor Justo, Laís Pinho, Murilo Hoffmann e Reni Pinho.

A melhor colocada entre os cinco foi Laís. A única mulher entre os 28 competidores terminou na 6ª colocação, somando 14.449 pontos. A piloto ficou uma posição na frente de João Vitor, que foi o sétimo. Ele somou 14.232 pontos.

Outros dois atletas gaúchos ficaram no Top 10: Giovani Pompermaier foi o nono (com 14.183 pontos) e Murilo Hoffmann o 10º (com 13.947 pontos). Já o piloto mais experiente entre os cinco, Reni Pinho, ficou na 21ª posição. O pai de Laís somou 11.254 pontos.

O título ficou com o paulista Marcos Paulo com 18.020 pontos. Paulinho como é conhecido chega ao seu 2º título nacional, já que havia conquistado o primeiro em 2005, na cidade de Piracicaba, interior paulista. Repetindo o vice-campeonato de 2019, em Araçoiaba da Serra (SP), o goiano Filipe Tostes perdeu o título por 296 pontos. Já a terceira posição ficou com outro paulista: Fábio Pascoalino (filho de Marcos Paulo), que somou 16.307 pontos.

Os três primeiros no Brasileiro de Balonismo: Filipe (2º), Marcos Paulo (1º) e Fábio (3º).

PRÓXIMAS COMPETIÇÕES

Os pilotos têm pouco tempo para descansar antes da 2ª etapa do Campeonato Gaúcho, marcada para ocorrer entre os dias 28 de setembro (próxima terça-feira) e 1º de outubro, em Torres. A 1ª etapa ocorreu em maio, também em Torres e teve domínio dos pilotos da casa. João Vitor Justo foi o 1º, com Laís Pinho em segundo e Reni Pinho na terceira colocação. Além disso, a cidade torrense vai sediar o 34º Campeonato Brasileiro de Balonismo, referente a 2021. A competição vai ser realizada entre os dias 12 e 17 de outubro.

A partir da próxima semana balões vão colorir o céu de Torres.

