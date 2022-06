Trabalhadores têm até hoje para usar o FGTS na compra de ações da Eletrobras

Os trabalhadores têm até às 12h desta quarta-feira (8) para indicar que querem usar parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na compra de ações da Eletrobras e tentar um maior rendimento do dinheiro. O governo decidiu privatizar a principal empresa do setor elétrico brasileiro, hoje controlada pela União, e as ações que serão emitidas podem ser adquiridas por quem tiver, pelo menos, saldo de R$ 400 no Fundo de Garantia. Isso porque o valor mínimo para compra é de R$ 200 e ninguém pode usar mais que 50% do saldo de cada conta vinculada.

Com a privatização, o governo deve controlar apenas cerca de 45% das ações da Eletrobras e o restante ficará com investidores institucionais e pessoas físicas que adquiriram as ações na bolsa de valores. A expectativa é de que a privatização deve movimentar R$ 67 bilhões ao longo dos próximos anos. A compra se dá por meio dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP), dispositivo criado nos anos 2000 e que também serviu para a negociação de ações de outras estatais, como Vale do Rio Doce e Petrobras.

Muitos se perguntam sobre as vantagens de aplicar parte do FGTS em ações. Segundo Rodrigo Oliveira, analista de investimentos da DVInvest, o dinheiro no FGTS tem um rendimento fixo de apenas 3% ao ano mais Taxa Referencial (TR), que nos últimos anos foi de 0%. Há riscos em se investir na bolsa de valores, por se tratar de uma renda variável, mas, neste caso, levando em consideração o histórico, os ganhos com as ações podem ser quase dez vezes maiores que deixar o dinheiro parado na conta do FGTS.

O analista pede que o investidor fique atento às taxas de administração cobradas pelas instituições cadastradas, o que afeta diretamente os ganhos. “Na hora de escolher o fundo é importante se atentar às taxas de administração. Cada banco, cada corretora que está oferecendo fundos para participação na Eletrobras tem uma taxa de administração diferente, que vai de 0% até 1%, e é bom se atentar a isso porque vai fazer diferença na rentabilidade final dessa pessoa”, destaca Rodrigo.

Quando posso resgatar esse investimento?

Os trabalhadores que optarem por investir parte do FGTS na Eletrobras precisam aguardar, pelo menos, 12 meses para resgatar as ações. O recurso, corrigido de acordo com a valorização, ou não, volta para a conta do FGTS do trabalhador. Após isso, o saque desse dinheiro continua ocorrendo sob as condições previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou aquisição de imóvel. A exceção para a retirada antes dos 12 meses é uma demissão do trabalhador que opte pelo saque-rescisão.

Simulação

O trabalhador pode realizar uma simulação por meio do aplicativo disponibilizado pelo governo. O aplicativo FGTS pode ser baixado tanto para celulares Android como para celulares iOs. Tanto a simulação quanto a reserva de aplicação pode ser feita no aplicativo ou pessoalmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Passo a passo

No aplicativo FGTS, na opção “simulador de aplicação no FMP-FGTS”, o trabalhador autoriza um dos dez bancos cadastrados a saber quanto há de dinheiro disponível no Fundo de Garantia. Após isso, é preciso indicar o quanto desse montante ficará disponível para investimento em ações da Eletrobras.

Pelo App Caixa, por exemplo, escolha a opção “Investimentos” na tela principal e clique em “Reserva FMP”, depois, “Recursos FGTS”. Na tela seguinte, verifique as contas disponíveis e os valores máximos de investimentos para cada uma delas. Clique em “continuar”. Habilite as contas que tem interesse em usar para a compra das ações, digite o valor do investimento, concorde com os termos e finalize digitando a assinatura eletrônica.

O que é o Fundo Mútuo de Privatização (FMP)?

O Fundo Mútuo de Privatização é um fundo de investimentos que permite a utilização do saldo do FGTS para aplicação, em busca de maior rentabilidade. Esse fundo utiliza o dinheiro investido para dar oportunidade dos cidadãos se tornarem sócios de empresas estatais, como aconteceu com a Vale e com a Petrobras. Ou seja, essas ações na bolsa de valores podem dar lucro aos investidores com sua variação de preço e distribuição de lucros. Se por um lado essa variação pode render bem mais que os 3% ao ano mais Taxa Referencial (TR) do FGTS, como se trata de uma aplicação variável, o rendimento pode ser inferior, caso o preço das ações caia por algum motivo.

O dinheiro de todos os investidores é aplicado pelo fundo baseado em uma estratégia estabelecida por seu gestor. Toda a rentabilidade adquirida (ou perdida) é dividida entre as cotas do fundo. O gestor, que é o responsável pela carteira, ganha uma porcentagem pela administração dos ativos e criação de estratégias.

