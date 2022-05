Traficante é preso com cerca de 100 porções de drogas

Um homem de 27 anos foi preso pela Brigada Militar (BM) na madrugada de segunda-feira (23), em Tramandaí, pelo crime de tráfico de drogas. Os Policiais Militares (PMs) foram até uma residência localizada em Nova Tramandaí, após receberem informações de que a casa estaria sendo utilizada como ponto de drogas.

Após buscas os PMs encontraram 96 porções de maconha e uma porção de crack. Também foi apreendida uma faca e 180 reais em dinheiro. O indivíduo, que já possuía antecedentes tráfico, furto, roubo, entre outros crimes, foi conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Foto: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some