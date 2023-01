Traficantes são presos e menor apreendido no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de quinta-feira (5), os Policiais Militares (PMs) deflagram uma Operação com objeto de coibir crimes violentos letais e contra o patrimônio, no município de Osório. A ação faz parte da Operação Avante e contou com a participação da Polícia Civil (PC) e do Canil da BM, sendo utilizadas viaturas e também o helicóptero da Brigada.

No bairro Caravágio, um adolescente de 17 anos de idade foi apreendido com três porções de crack. Próximo ao local, um homem de 28 anos foi preso com três pedras de crack. Em outra ação, no mesmo bairro, outro indivíduo, de 20 anos, foi detido com oito porções de maconha e uma balança de precisão. O trio foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP), onde foram registradas as ocorrências.

OUTRAS PRISÕES

Na noite de sexta (6), um casal foi preso com entorpecentes em Cidreira. Após denúncias, os PMs realizaram patrulhamento no bairro Antena, onde avistaram um indivíduo saindo de uma residência, em situação suspeita. Ao abordarem o homem, de 34 anos, os brigadianos encontraram duas porções de maconha.

Na casa de onde saiu o traficante, foi localizada a mulher, de 31 anos. No local, os PMs apreenderam 226 porções de crack, além de 21 porções e um tijolo de maconha, além de balanças de precisão, celulares e uma quantia em dinheiro. Também foi encontrado um depósito de máquinas caça níqueis, contendo 12 ceduleiras e 11 placas-mãe. Diante dos fatos, o casal foi preso e conduzido à Delegacia, juntamente com o material apreendido, para registro de ocorrência.

Ação em Cidreira apreendeu dinheiro, diversos objetos e drogas.

LABORATÓRIO DE DROGAS

No domingo (8), os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam informações de que um veículo estaria transportando drogas na região. Após buscas, os agentes abordaram o automóvel suspeito trafegando na ERS-474, próximo ao quilômetro 16 da rodovia, no município de Santo Antônio da Patrulha.

No carro, foram encontradas 14 porções de cocaína. O condutor, de 38 anos, foi preso em flagrante. Aos PMs, o indivíduo relatou que iria entregar os ilícitos para um homem em uma residência no Centro de Osório. Os brigadianos foram até o local, onde estavam outros dois homens, de 21 e 51 anos, respectivamente.

Segundo a BM, o imóvel era utilizado como laboratório para a fabricação de entorpecentes. Ao todo, foi apreendido aproximadamente 1,9 quilo de drogas como cocaína e crack, balanças de precisão, celulares, liquidificadores, facas, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro no valor de R$ 8,5 mil reais. Os três homens foram levados a DP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Brigadianos apreenderam drogas, diversos objetos e R$ 8,5 mil em residência no Centro de Osório.

Fotos: BM