A Brigada Militar (BM) prendeu na madrugada de domingo (13), três homens pelo crime de tráfico de drogas. Após receberem informações sobre um grupo que estaria vendendo drogas em casas noturnas e festas em Xangri-lá, os Policiais Militares (PMs) iniciaram buscas na região.

Os PMs avistaram um veículo Volkswagen Jetta trafegando em situação suspeita na altura do quilômetro 28 da ERS-389 (antiga Estrada do Mar) e resolveram realizar a abordagem. No automóvel estavam os três indivíduos, que foram presos em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência. Durante buscas no carro foram apreendidos 165 comprimidos de ecstasy, três porções de maconha, duas de MDMA e outra de cocaína. Além disso, também foram apreendidos três celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

Foto: BM

