Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (18), um homem de 19 anos de idade foi detido em Santo Antônio da Patrulha. Segundo a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento quando avistaram o indivíduo em situação suspeita.

Ao perceber a presença dos Policiais Militares (PMs), o homem tentou fugir a pé, mas foi capturado. Com ele, os brigadianos encontraram 11 porções de cocaína e 16 pedras de crack, além de 80 reais.

O criminoso, que já possuía antecedentes por tráfico, foi levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

PRISÕES EM OSÓRIO

Na tarde de terça (19), os agentes do 8º BPM realizavam patrulhamento no bairro Glória, em Osório, quando foram informados de que dois indivíduos estariam traficando em uma residência. Imediatamente, os policiais foram até o local indicado, onde localizaram os suspeitos e realizaram a abordagem.

Na casa foram encontradas porções de maconha e crack. Também foi apreendido um celular e 40 reais em dinheiro. A dupla, que já possuía antecedentes criminais, foi presa e conduzida a DP de Osório, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Osório apreendeu um celular, dinheiro e porções de maconha e crack.

Fotos: BM

