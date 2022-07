Traficantes são presos no Litoral

Seguem intensificadas as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de terça-feira (26), um homem de 18 anos de idade foi preso em flagrante no bairro Caravágio, em Osório. A prisão foi efetuada pelos agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), durante patrulhamento na região.

Conforme a BM, os Policiais Militares (PMs) avistaram o indivíduo, que já possuía antecedentes por tráfico e lesão corporal, em situação suspeita e resolveram abordá-lo. Com ele foi apreendida uma garrafa pet com 60 pedras de crack e 38 reais. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada ocorrência.

Já na noite de terça, um caso foi preso em Tramandaí. Segundo a Brigada, os PMs receberam informações sobre a venda de entorpecentes e durante buscas na região abordaram uma caminhonete Chevrolet S10 que trafegava em situação suspeita no bairro Nova Tramandaí.

No veículo estavam um homem de 29 e uma mulher de 23 anos de idade, ambos com passagens. Com o casal foram apreendidas 111 porções de cocaína, 43 porções de maconha, quatro balanças de precisão, três celulares, materiais para embalar as drogas, um simulacro de pistola e um caderno com anotações sobre a venda dos entorpecentes. A dupla foi levada a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi registrada ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu objetos, um simulacro de arma e mais de 100 porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

Na madrugada de quarta-feira (27), os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) prenderam um indivíduo com entorpecentes no bairro São Francisco. O homem, ao ver os guardas, tentou fugir, mas capturado e preso. Com ele foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de duas balanças de precisão e uma quantia em dinheiro. O criminoso foi levado à DPPA de Tramandaí para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

No início da noite de quarta, um casal foi preso no balneário Estrela do Mar em Torres. Com eles foram apreendidos: uma pistola nove milímetros, 37 munições, dois carregadores, mais de 60 porções de drogas e cerca de dois mil reais em dinheiro. Também na mesma noite, um homem foi preso em condomínio de Santo Antônio da Patrulha. Além dele, dois foragidos foram capturados. Durante a ação foram apreendidas 28 porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Todos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Ação em Torres aprendeu objetos, dinheiro, uma arma, munições e drogas.

FOTOS: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some