Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda (1), dois homens, de 30 e 35 anos de idade, respectivamente, foram presos em Capivari do Sul. A dupla foi presa em flagrante no bairro Jardim Formoso distribuindo entorpecentes em um veículo Gol. Durante a ação foram apreendidas 41 porções de cocaína, cinco porções de maconha, duas balanças de precisão, uma faca, dois celulares e 264 reais em dinheiro.

Já na madrugada de terça-feira (2), um homem de 39 anos de idade foi preso em Mostardas. Segundo a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) estavam realizando patrulhamento no município, quando avistaram um veículo Ford Ka trafegando com os faróis apagados.

Ao perceber a presença dos Policiais Militares (PMs), o condutor tentou fugir, mas foi capturado e preso. Com ele foram apreendidas 126 porções de drogas, sendo 110 de crack e 16 de cocaína, além de um aparelho celular e 520 reais. O homem, que possui antecedentes por furto, lesão corporal, condução perigosa e posse de entorpecentes, foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Ação em Mostardas apreendeu dinheiro, objetos e 126 porções de entorpecentes.

Ainda na terça, a Brigada prendeu um homem de 33 anos, em Tramandaí. A prisão aconteceu em flagrante enquanto o indivíduo, a bordo de uma caminhonete, realizava a entrega dos entorpecentes em uma residência do bairro Zona Nova.

Com ele foram apreendidas 27 porções de cocaína, um celular e R$ 540,00. O criminoso, que já possuía antecedentes por estelionato, furto e lesão corporal, foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, celular e 27 porções de cocaína.

OUTRA PRISÃO

Na quarta-feira (3), a Polícia Civil prendeu em flagrante um indivíduo que estaria realizando tele-entrega de drogas em Capão da Canoa. A prisão aconteceu na residência do homem, durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local foram apreendidos: uma pistola calibre 380 milímetros com numeração raspada, 21 munições, uma porção de cocaína, telefones celulares, uma câmera fotográfica, entre outros objetos, além de cadernos com anotações do tráfico e mais de oito mil reais em dinheiro.

A Polícia também apreendeu um veículo, o qual seria utilizado para transporte dos entorpecentes. O criminoso, que já possuía antecedentes por tráfico, foi levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Ação em Capão da Canoa apreendeu objetos, uma arma, munições, droga e mais de oito mil reais.

