Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (8), um homem de 20 anos foi preso em flagrante em Tavares. Segundo a BM, a prisão, efetuada pelos agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), aconteceu após denúncias de que um indivíduo estaria ameaçando moradores da Vila Doze de Maio.

Os Policiais Militares (PMs) realizaram buscas na região e avistaram um homem em situação suspeita. O indivíduo, ao perceber a presença dos brigadianos, escondeu uma pequena bolsa dentro do casaco. Ao suspeitar do ato, os PMs realizaram a abordagem. Durante a revista foram apreendidas 300 gramas de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular e 250 reais em dinheiro. Diante dos fatos, o criminoso foi levado a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, objetos e mais de 20 porções de drogas.

Na tarde de terça (9), dois homens foram presos em Osório. Segundo a BM, os agentes do 8º BPM realizavam patrulhamento no bairro Caravágio, quando foram informados por moradores que indivíduos estariam traficando no bairro Albatroz. Os PMs realizaram as buscas na região e conseguiram localizar os suspeitos.

Ao tentar realizar a abordagem, os homens acabaram correndo para o pátio de uma residência, o que não impediu de serem capturados e presos. Com a dupla foram apreendidas 17 porções de maconha, seis porções de cocaína, cinco gramas de crack, três celulares e 44 reais.

Os brigadianos relataram que, no momento da prisão, familiares dos presos investiram contra a guarnição, soltando cachorros e agredindo os PMs, e também acabaram sendo presos. Todos foram levados a DP de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

