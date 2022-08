Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na manhã de segunda-feira (22), os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) foram acionados após receberem denúncias de uma mulher estaria sendo agredida pelo próprio companheiro, em Osório.

Os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, no bairro Albatroz, onde avistaram o suspeito tentando fugir, o qual foi capturado. Na residência, os brigadianos encontraram a vítima, que confirmou as agressões e relatou que o homem estava sob efeito de entorpecentes. Durante buscas na casa, foram apreendidas 135 gramas de maconha.

O agressor, de 28 anos de idade, possui diversos antecedentes por tráfico, furto, ameaça, lesão corporal, entre outros crimes. Além disso, ele estava utilizando tornozeleira eletrônica. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Já na noite de segunda, a BM, com auxílio de denúncias, realizou outras duas apreensões. Em Capão da Canoa, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) abordaram dois homens no bairro Santa Luzia. Durante a ação, um dos indivíduos acabou fugindo. Já o outro foi preso. Com ele foram apreendidas 88 pedras de crack e uma quantia em dinheiro. O homem de 34 anos possui antecedentes por tráfico e posse de entorpecentes, roubo, ameaça e lesão corporal.

Ação em Capão da Canoa apreendeu dinheiro e drogas.

Em Palmares do Sul, dois homens foram presos na Rua Padre José de Anchieta, no balneário de Quintão. Com a dupla foram apreendidas 463 gramas de drogas como crack, maconha e cocaína, além de duas balanças de precisão, uma faca, dois celulares e uma quantia em dinheiro. Os presos foram levados a DP, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Palmares apreendeu dinheiro, objetos e 463 gramas de entorpecentes.

TRIO É PRESO EM OSÓRIO

Na tarde de terça-feira (23), três pessoas foram presas no bairro Livramento, em Osório. A abordagem foi realizada as margens da BR-101, após denúncias que indivíduos estariam traficando na região. Com o trio foi apreendido um revólver calibre 357 milímetros, seis munições, 13 gramas de cocaína, 30 gramas de maconha, 26 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e 80 reais em dinheiro.

Entre os presos estava uma mulher de 59 anos, que estava foragida da Justiça desde 2018. Além dela, um homem de 37 anos, que estava utilizando tornozeleira eletrônica, e outro indivíduo, de 30 anos, também foram detidos. Todos foram levados a DP de Osório, onde foi registrada a ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, objetos, drogas, munições e uma arma.

OUTRAS PRISÕES

Na noite de quarta (24), mais dois homens foram presos com drogas, dessa vez em Tavares. A dupla foi presa em flagrante pelos agentes do 8º BPM, traficando em frente a uma boate da cidade. Com os indivíduos, de 30 e 36 anos, respectivamente, foram apreendidas 10 gramas de maconha, 94 porções de cocaína e 190 pedras de crack. A dupla, que já possuía antecedentes por crimes como porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, foi levada à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

Fotos: BM

