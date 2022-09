Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de quarta-feira (31/08), os Policiais Militares (PMs) receberam uma denúncia anônima de que indivíduos estariam traficando no balneário Quintão, em Palmares do Sul.

Os agentes foram até Rua Adacy Lopes Mesquita, onde avistaram um suspeito saindo de uma residência com uma sacola e resolveram abordá-lo. Com o homem foi encontrado um tijolo de maconha pesando 250 gramas. Já no pátio do imóvel, os PMs flagraram um segundo homem tentando esconder o restante dos entorpecentes embaixo de um colchão, nos fundos do terreno. Ao todo, foram apreendidos 2,7 quilos de maconha e 100 gramas de crack, além de uma faca, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

A dupla foi conduzida a Delegacia de Polícia (DP), juntamente com o material apreendido, para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.

Foto: BM

