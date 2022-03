A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate à criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de segunda-feira (14), um casal foi preso em Torres com mais de 1,7 quilo de drogas. As prisões aconteceram no bairro São José, após os Policiais Militares (PMs) receberem uma denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes na região.

Os PMs foram até o local indicado, onde flagraram os indivíduos praticando o crime. Conforme a BM, o homem, de 46 anos, tem antecedentes por homicídio, latrocínio (roubo seguido de morte), porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Já a mulher, de 27 anos, já tinha passagens por tráfico.

Com a dupla foi apreendido 1,773 quilo de maconha, 60 pedras de crack, um aparelho celular e 234 reais em dinheiro. Diante dos fatos, ambos foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP) de Torres para o registro de ocorrência e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional.

Fotos: BM

