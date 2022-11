Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (31/10), uma mulher foi presa pela BM com 52 porções de drogas, em Balneário Pinhal. A ação aconteceu na Rua Caxias do Sul, no balneário de Magistério.

Além das 31 pedras de crack e das 21 porções de cocaína, os Policiais Militares (PMs) apreenderam um aparelho celular e 107 reais em dinheiro. A presa foi conduzida a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

CASAL PRESO EM CIDREIRA

Na noite de terça (1), a Brigada foi informada sobre um veículo Ford Ka que saiu de Porto Alegre em direção ao Litoral com diversas drogas. Após monitoramento, os brigadianos abordaram o automóvel no bairro Salinas, em Cidreira. No carro estavam um homem de 40 anos de idade e uma mulher de 36, ambos com antecedentes criminais.

Com a dupla foram apreendidas 181 pedras de crack e duas porções de cocaína, 25 munições de calibre 38 milímetros, uma faca, balanças de precisão, celulares, cadernos com anotações do tráfico, além de uma quantia em dinheiro. O casal foi levado a DP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Policiais encontram em carro: dinheiro, objetos, munições e mais de 180 porções

de entorpecentes.

FOTOS: BM