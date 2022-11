Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (3), um homem foi preso na região central de Torres. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) receberam informações de que um indivíduo foragido da Justiça estaria trafegando pela região.

Após buscas, os brigadianos localizaram um veículo suspeito. O homem, ao perceber as viaturas, fugiu em alta velocidade pela contramão, sendo detido próximo a Lagoa do Violão. Os policiais relataram que antes de ser abordado, o indivíduo teria arremessado um objeto na lagoa, o qual não foi identificado.

No carro, que era blindado e possuía sirenes semelhantes a Polícia, os PMs apreenderam um tijolo de maconha, cinco munições calibre 12 milímetros, uma balança de precisão e um aparelho celular. Ao consultarem o sistema, foi confirmado que o criminoso possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas. Além disso, o homem, de 26 anos de idade, já possuía outros antecedentes por tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi levado à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Na tarde de sexta (4), um homem de 42 anos foi preso com drogas em Osório . Os PMs se deslocaram até o bairro Medianeira, após receberem informações de que um automóvel Uno de cor azul estaria transportando entorpecentes. Os policiais abordaram o veículo e durante revista encontraram 63 gramas de maconha. Também foi apreendida uma balança de precisão, um notebook, dois celulares e 19 reais. O condutor, que estava foragido da Justiça, foi preso em flagrante e levado a DP para registro de ocorrência.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, objetos e quatro porções de maconha.

Já na noite de sexta-feira, a Brigada apreendeu mais de 800 porções de drogas durante uma ação em Cidreira. Um homem de 27 anos, com antecedentes por tráfico, foi preso com sacola contendo 612 porções de crack e 192 porções de cocaína, totalizando cerca de 400 gramas de entorpecentes. Com o traficante também foi apreendido: um celular e um caderno de anotações do tráfico.

Ação em Cidreira apreendeu 804 e porções de drogas como crack e cocaína.

OUTRAS PRISÕES

Também na noite de sexta, outro homem foi preso com drogas, desta vez em Capão da Canoa. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam um indivíduo de 20 anos emposse de 59 porções de drogas, sendo 57 de crack e duas de maconha, além de um celular e 142 reais. A ação aconteceu no bairro Novo Horizonte.

Ainda na sexta-feira, a BM recebeu informações de que um homem estaria andando armado pelo bairro São Brás, em Torres. Os agentes foram até o local indicado, onde flagraram a denúncia. O indivíduo estava com um revólver (com numeração raspada) calibre 38 milímetros contendo 12 munições. Durante a ação também foram apreendidas 10 gramas de cocaína, uma balança de precisão e 850 reais em dinheiro. O indivíduo, com antecedentes por tráfico, foi levado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Torres apreendeu dinheiro, objetos, drogas, munições e um arma.

Fotos: BM