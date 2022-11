Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de segunda-feira (7), um homem de 18 anos de idade foi preso em Capão da Canoa com mais de 100 porções de entorpecentes.

De acordo com a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento no bairro Capão Novo, quando avistaram o suspeito carregando uma sacola de plástico. Ao perceber a presença dos Policiais Militares (PMs), o homem tentou se esconder atrás de um carro, o que causou desconfiança dos PMs que resolveram abordá-lo.

Com o homem foi encontrado um revólver calibre 38 milímetros com seis munições e 169 porções de maconha. O traficante, que já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e receptação, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Na noite de segunda, a Brigada foi acionada após receber informações sobre indivíduos armados que iriam entregar drogas em um endereço de Balneário Pinhal. Após buscas, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) abordaram um veículo Ônix de cor prata no Centro do município.

No carro foram apreendidos dois revólveres, 12 porções de cocaína, oito porções de crack e seis de maconha, além de um aparelho celular. O condutor do automóvel, de 44 anos, foi preso e levado a DP, onde foi registrada ocorrência.

MAIS DE 10,4 MIL PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

A Brigada Militar prendeu na terça-feira (8), em Capão da Canoa, um homem com mais de 10 mil porções de crack. A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina em Capão Novo. Conforme a BM, o indivíduo, de 26 anos, estaria realizando o transporte dos ilícitos em uma motocicleta Honda de cor verde, sendo abordado na Avenida Das Gaivotas.

Com o motociclista foram encontradas dentro de uma mochila: uma pistola calibre nove milímetros com a numeração raspada, 4.680 pedras de crack, dois tijolos de maconha e R$ 122,00. Já na casa do preso foram encontradas mais 5.460 pedras de crack, 224 porções de cocaína e 62 porções de maconha. Os policiais também apreenderam uma espingarda calibre 12 milímetros (mm), um rifle calibre 30mm, 62 munições, um carregador, dois radiocomunicadores, uma máquina de cartões de crédito, uma balança de precisão e um celular.

PRISÃO EM OSÓRIO

Na tarde de terça, os agentes do 8º BPM realizavam patrulhamento em Osório quando abordaram um indivíduo (já conhecida da Polícia) entrando em um beco no bairro Caravágio e arremessando uma sacola plástica verde. Os brigadianos abordaram o suspeito e com ele encontraram 41 reais em dinheiro. Já na sacola, os PMs localizaram 12 gramas de crack e 17 porções de cocaína. Diante dos fatos, o homem, de 22 anos de idade, foi preso e levado para a Delegacia de Osório para registro de ocorrência.

DUAS PRISÕES EM CAPÃO

Na quarta (9), dois homens, de 20 e 38 anos, respectivamente, foram presos pela Brigada com drogas em Capão da Canoa. As ações distintas aconteceram no bairro Novo Horizonte. Ao todo, foram apreendidas 104 pedras de crack, dois aparelhos celulares e 24 reais. Ambos foram levados a DP de Capão e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

OUTRAS PRISÕES

Na quarta-feira, um homem de 21 anos foi preso em Imbé com 87 porções de maconha. A ação aconteceu no bairro Santa Terezinha, durante monitoramento em um local conhecido como ponto de tráfico. O indivíduo, que já possuía antecedentes por tráfico, foi abordado quando saiu da residência carregando uma bolsa pequena. Na bolsa foram encontrados os entorpecentes e um celular. O preso foi levado a DP, onde foi registrada ocorrência.

Também na quarta, os agentes do 8º BPM realizavam patrulhamento no bairro Madre Teresa, em Santo Antônio da Patrulha, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. A dupla, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, mas foi capturada. Durante revista, os policiais encontraram com o homem, de 18 anos, e o adolescente, de 16 anos, 53 porções de crack, dois celulares e 967 reais em dinheiro.

No local da abordagem, a guarnição escutou gritos de socorro vindos de uma residência próxima. Ao verificar a situação, os PMs localizaram no interior da casa, um homem de 20 anos. Com ele foram apreendidos cinco pinos de cocaína, um celular e R$ 450,00. Em um quarto do imóvel, os brigadianos encontraram um homem de 24 anos amarrado. Segundo a Brigada, ele teria relatado que seria usuário de drogas e estava sendo mantido preso e torturado, visto que devia em torno de R$ 400,00 aos traficantes.

No local, a guarnição também apreendeu um simulacro de pistola, uma faca e quatro munições. Os dois homens foram presos e o adolescente apreendido. Eles foram levados à Delegacia e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional. Já o usuário foi conduzido para receber tratamento médico e passa bem.

Também na quarta-feira, uma mulher de 26 anos foi presa pela BM traficando no bairro Sindipolo, em Balneário Pinhal. Com a criminosa foram apreendidas 264 gramas de drogas como maconha e cocaína, além de um celular. A mulher, que já possuí antecedentes por posse de entorpecentes e furto, foi levada a Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

