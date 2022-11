Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na sexta-feira (11), dois homens foram presos em Tramandaí com drogas e munições, durante patrulhamento no bairro Parque dos Presidentes. Segundo a BM, os criminosos chegaram a tentar fugir, mas foram capturados.

Os indivíduos, de 20 e 28 anos de idade, respectivamente, foram presos em flagrante com 187 pedras de crack, 19 porções de maconha e oito porções de cocaína. Além dos entorpecentes, os Policiais Militares (PMs) apreenderam com a dupla 23 munições calibres 20 e 36 milímetros, seis celulares, um relógio de pulso e R$ 332,00.

Em outra ação em Tramandaí, outro homem, de 54 anos, foi preso, dessa vez no bairro Zona Nova. Conforme a BM, o preso possui diversos antecedentes por tráfico, roubo, furto e ameaça. Durante a ação foram apreendidos: uma porção de maconha, uma pedra de crack, uma espingarda calibre 38 milímetros (mm), um revólver calibre 32mm, 13 munições, uma balança de precisão, dois celulares, um caderno de anotações das vendas dos entorpecentes e 61 reais

Ação em Osório apreendeu dinheiro, objetos, uma arma, munições e drogas.

Também na sexta, dois homens foram presos em Osório. Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam informações de que um indivíduo estaria armado transportando drogas em uma motocicleta Honda de cor preta. Após buscas, os PMs localizaram o suspeito no bairro Sulbrasileiro.

Ao avistar os policiais, o homem tentou fugir, adentrando no pátio de uma residência. Durante a fuga, o indivíduo acabou caindo, sendo alcançado pelos brigadianos. Os brigadianos informaram que durante a abordagem, o criminoso tentou agredir os agentes com socos e chutes, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

O homem estava com um revólver calibre 38 milímetros na cintura. A arma, que estava em situação de furto, estava com cinco munições intactas. Também foram apreendidas 146 gramas de drogas como crack e cocaína, dois celulares, uma máquina de cartão de crédito e 54 reais. Não bastasse isso, um outro homem chegou a tentar intervir a prisão e também acabou sendo preso. A dupla de 19 e 23 anos de idade, respectivamente, foi levada a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

No sábado (12), a Brigada Militar recebeu informações de que dois indivíduos estariam traficando em um ponto de Capão da Canoa. Após buscas no município, os policiais abordaram os suspeitos no bairro Zona Nova. Com os homens, de 21 e 22 anos, foram apreendidas 120 pedras de crack, 10 comprimidos de ecstasy, dois tijolos de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e mais de 600 reais em dinheiro.

Também no sábado, três homens, de 26, 27 e 54 anos de idade, foram presos com drogas quando seguiam a bordo de dois veículos, um Corsa e um Linea (ambos de cor vermelha), em direção a Mostardas. Conforme a BM, o trio (todos com antecedentes criminais) iria levar os entorpecentes para abastecer os pontos de venda no município. Com eles foram apreendidas 190 porções de drogas como cocaína e maconha, além de uma balança de precisão e R$ 508,00. Todos foram presos e levados a DP, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Mostardas apreendeu dinheiro, objetos e 190 porções de entorpecentes.

Fotos: BM