Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (14), um homem de 56 anos de idade e uma mulher de 39 anos foram presos em Tavares. Segundo a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) foram acionados após receberem informações sobre um veículo que estaria transportando uma grande quantia de entorpecentes.

Após buscas na região, os Policiais Militares (PMs) abordaram um Siena, em situação suspeita. No automóvel estava o casal que foi preso em flagrante com 20 tijolos e outras duas porções de maconha. Durante a ação, os PMs também apreenderam uma balança de precisão, um celular e 360 reais. A dupla foi levada a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

APREENSÃO NA ERS-040

Na manhã de terça (15), um homem foi preso transportando aproximadamente cinco quilos de maconha. A prisão ocorreu durante uma ação de fiscalização do Comando Rodoviário da Brigada (CRBM) na ERS-040. O indivíduo, de 36 anos de idade, estava trafegando na altura do quilômetro 63 da rodovia, no município de Capivari do Sul, quando foi abordado pelos policiais.

Durante buscas no carro, um Renault Kwid com placas de Viamão, foram encontrados seis tabletes de maconha, além de cinco pinos de cocaína vazio. Também foram apreendidos pacotes contendo papel para cigarro e 50 isqueiros. O homem foi preso e levado à Delegacia, juntamente com o material apreendido, para registro de ocorrência.

Ação em Capivari do Sul apreendeu objetos e cerca de cinco quilos de drogas.

OUTRAS PRISÕES

Uma mulher foi presa na tarde de quarta-feira (16), no bairro Antena, em Cidreira. Os agentes do 8º BPM receberem informações de que a mulher traficava em uma praça da cidade e foram até o local, onde flagraram o ato. Com a criminosa foi apreendido um malote contendo 54 pedras de crack, um celular e R$ 50,00. Conforme a Brigada, a mulher informou que o restante dos entorpecentes estava enterrado próximo as dunas. Os policiais foram até, onde encontraram mais 587 pedras de crack e 192 porções de cocaína. A mulher, de 22 anos, com antecedentes por tráfico, furto, desacato e ameaça, foi levada a DP para registro de ocorrência.

Ação em Cidreira apreendeu dinheiro, objetos e 833 porções de drogas.

Também na quarta, o CRBM prendeu um motorista que estava transportando drogas na ERS-040. Ao todo, foram apreendidas 139 pedras de crack, 114 porções de cocaína e um tablete de maconha. A droga estava em uma mochila no interior do automóvel, um GM/Corsa com placas de Porto Alegre. O condutor do veículo, de 39 anos, foi levado à delegacia, onde foi registrada ocorrência. A prisão ocorreu no quilômetro 63 da rodovia, em Capivari do Sul.

Ação na ERS-040 apreendeu mais de 250 porções de entorpecentes dentre

maconha, crack e cocaína.

Fotos: BM