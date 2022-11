Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite da última quinta-feira (17), dois homens foram presos com entorpecentes em Capão da Canoa. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que dois indivíduos estariam traficando no bairro Arco-Íris.

Em busca na região, os Policiais Militares (PMs) avistaram os suspeitos, de 19 e 21 anos de idade, respectivamente, e resolveram abordá-los. Com a dupla foram apreendidas 512 pedras de crack, cinco porções de maconha, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e 155 reais em dinheiro. Os presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.

HOMEM PRESO E ADOLESCENTE APREENDIDO

No sábado (19), um homem foi preso com drogas em Terra de Areia. Após denúncias, os agentes do 2º BPAT foram até o bairro Boa Vista, onde flagraram o indivíduo traficando. Com o criminoso foram apreendidas nove porções de maconha e uma porção de sementes da mesma droga, além de um rádio comunicador, um celular e 200 reais.

Não bastasse isso, o indivíduo estava com uma tornozeleira eletrônica. Conforme a Brigada, o homem estava cumprindo pena em regime semiaberto. Ele foi levado a Delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Junto com o homem, estava um adolescente de 17 anos. O menor, que é usuário de drogas, foi apreendido com duas porções de maconha, além de um celular. Ele foi levado a DP para registro de ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Também no sábado, um homem de 32 anos foi preso no bairro Santa Luzia, em Capão da Canoa, com 20 pedras de crack, um celular e R$ 50,00. O indivíduo, que possui antessentes por tráfico, violação ao domicílio e furto, foi conduzido a DP, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Terra de Areia apreendeu dinheiro, objetos e porções de maconha.

Fotos: BM