Traficantes são presos no Litoral

A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde de segunda-feira (12), em Imbé, um casal com drogas. Após receberem denúncias, os policiais foram até o local indicado, na Rua Sobradinho, na região central do município, onde avistaram um suspeito. O homem, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir para dentro de um imóvel, mas foi pego.

Durante a abordagem, o indivíduo relatou que havia marcado para pegar entorpecentes com uma mulher. Os policiais foram até a casa da mulher, onde 678 gramas de drogas, como maconha e cocaína, além de três balanças de precisão, 35 munições calibre nove milímetros, dois celulares, entre outros objetos. A dupla foi presa e levada a Delegacia de Polícia (DP) de Imbé, onde foi registrada ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Na quarta (14), outras três pessoas foram presas com drogas na região. As ações aconteceram em Imbé e Mostardas. Em patrulhamento no Centro de Imbé, os agentes da PC flagraram um homem utilizando tornozeleira eletrônica traficando. O indivíduo foi abordado saindo de uma residência em uma bicicleta carregando um pacote suspeito.

Com ele foi apreendido um tijolo de maconha. Já na casa, os policiais encontraram mais porções de maconha, além de drogas sintéticas como ecstasy e haxixe. Também foi apreendida uma arma com cinco munições, uma balança de precisão, um celular e uma quantia em dinheiro. O criminoso foi preso e levado a DP de Imbé para registro de ocorrência. Essa foi a sexta prisão por tráfico só em Imbé, desde segunda-feira (12).

DUAS MULHERES PRESAS

Os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) da Brigada Militar (BM) receberam informações sobre um esquema de tele-entrega de entorpecentes no município de Mostardas. Após investigações, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar uma suspeita na Rua Dinarte, no bairro Vila Norte. Com ela foram encontradas 10 porções de cocaína.

Conforme a Brigada, a mulher teria relatado que guardava mais drogas em uma casa. Os policiais foram até o local, onde estava outra mulher. No local foi apreendido o restante dos entorpecentes, além de balanças de precisão, celulares, anotações do tráfico, objetos para embalo dos ilícitos e uma quantia em dinheiro. Ao todo, foram apreendidas 46 pinos e 11 buchas de cocaína, além de 60 tijolos de maconha, totalizando 217 porções. As mulheres, ambas de 20 anos, foram presas e levadas a DP e, posteriormente, encaminhadas ao sistema prisional.