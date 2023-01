Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de sexta-feira (30/12), dois homens foram presos em Santo Antônio da Patrulha. Conforme a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) foram até o bairro Bom Princípio, após receberem denúncias de indivíduos traficando na região.

Ao chegarem ao local indicado, os Policiais Militares (PMs) avistaram um suspeito, o qual foi abordado. Durante a ação, foram apreendidas porções de cocaína e maconha. Segundo a Brigada, o homem, de 22 anos, contou aos policiais que teria comprado os ilícitos de um indivíduo, o qual foi localizado e preso em outra residência, no bairro Cidade Alta.

Com o homem de 27 anos foi encontrado um tijolo e porções de maconha, além de balanças de precisão, entre outros objetos, assim como uma quantia em dinheiro. A dupla, que já possuía antecedentes criminais, foi levada para a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

PRISÕES EM PALMARES, CAPÃO E TERRA DE AREIA

Já na noite de sexta, um homem foi preso com entorpecentes em Palmares do Sul. O indivíduo, de 24 anos, foi abordado pelos agentes do 8º BPM durante patrulhamento no bairro Porto. Com o indivíduo foram apreendidas diversas porções de maconha, 96 papelotes de cocaína, embalagens para colocar as drogas, uma balança de precisão, um celular e cerca de R$ 1,4 mil em dinheiro. O criminoso, que já possuía antessentes por homicídio, roubo e posse de entorpecentes, foi conduzido a DP para registro de ocorrência.

Também na sexta-feira, um homem foi preso em Capão da Canoa. Após denúncias, o indivíduo de 32 anos, com passagens por ameaça, receptação, tráfico e posse de entorpecentes, entre outros crimes, foi abordado pelos PMs quando transitava no bairro Capão Novo. O homem, ao perceber a presença dos brigadianos, chegou a tentar se esconder, mas foi capturado e preso. Com ele foram apreendidas 21 porções de cocaína, oito pedras de crack e 501 reais em dinheiro. A ação foi efetuada pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Ainda na sexta, uma mulher foi presa no Centro de Terra de Areia. Conforme a BM, os policiais realizavam patrulhamento na cidade quando avistaram um veículo em atitude suspeita. Ao abordar o automóvel, o condutor, de 21 anos, se identificou com motorista de aplicativo e disse aos PMs que estava realizando uma corrida.

No banco de trás do carro estavam a mulher, de 22 anos, juntamente com uma adolescente, de 17 anos de idade. Com a maior foi encontrada uma embalagem com 38 comprimidos de ecstasy, além de uma quantia em dinheiro. Ela foi presa e levada a DP, onde foi registrada ocorrência. Já o homem e a menor foram ouvidos e liberados. Segundo a BM, além de tráfico, a mulher irá responder pelo crime de corrupção de menor.

CASAL PRESO EM OSÓRIO

No sábado (31/12), a Brigada Militar prendeu um casal em posse de mais de quatro quilos de entorpecentes. Após informações, os PMs abordaram um homem saindo de uma residência no Parque Real. Em revista ao suspeito, os policiais encontraram uma porção de crack e outra de cocaína.

Questionado sobre a existência de mais drogas na casa, o indivíduo, de 33 anos, confirmou que guardava mais ilícitos. Em buscas no local, os brigadianos apreenderam dois tijolos de maconha, porções de cocaína e crack, além de um revólver calibre 38 milímetros com cinco munições.

Conforme a BM, a companheira do homem, que não teve a identidade divulgada, afirmou que guardava o restante das drogas em outro endereço, no bairro Sulbrasileiro. Aos policiais, a mulher entregou uma mochila contendo diversos entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 4,7 quilos de entorpecentes como maconha, cocaína, crack, ecstasy e MDMA. Também foram apreendidos diversos objetos, incluindo celulares e balanças de precisão. Os brigadianos também encontram quatro aves das espécies Azulão, Coleirinho e Trinca-Ferro.

Os animais foram resgatados, tratados e levados e, posteriormente, levados ao seu habitat natural. Já o casal, foi conduzido à Delegacia, juntamente com o material apreendido, onde foi registrada a ocorrência. A ação contou com a partição do Canil do 8º BPM, da Patrulha Ambiental (Patram) e do setor de Inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral).

Ação em Osório apreendeu objetos e mais de 4,7 quilos de entorpecentes.

OUTRA PRISÃO

No domingo (1), um homem de 38 anos foi preso pela BM com mais de meio quilo de drogas. O indivíduo, que já possuía antessentes por tráfico, foi abordado no bairro Chico Mendes, em Cidreira. Com ele foram apreendidas 374 gramas de maconha e 152 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 37,00. O preso foi levado à Delegacia para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

