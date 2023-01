Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (2), duas pessoas foram presas em cidades da região. Uma das prisões ocorreu em Capão da Canoa, no bairro Santa Luzia.

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberam informações sobre a venda de entorpecentes e foram até o local indicado, onde abordaram um suspeito. Com o homem, de 23 anos, foram encontradas 465 pedras de crack, duas porções de maconha e 144 reais em dinheiro. O indivíduo, com antecedentes por furto, receptação posse de drogas, entre outros crimes, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

Também na segunda, outro homem foi preso, dessa vez em Torres. Depois de receberem denúncias sobre a venda de ilícitos no município, os Policiais Militares (PMs) foram até o bairro Dunas, onde prenderam em flagrante o traficante com 16 pedras de crack, cinco porções de cocaína, um celular e 295 reais. Conforme a BM, o preso, de 25 anos, possui passagem por diversos crimes incluindo desacato, receptação, injúria, posse e tráfico de drogas.

PRISÃO EM PALMARES

Na madrugada de terça-feira (3), um homem de 24 anos foi preso pela Brigada com 50 pinos de cocaína, em Palmares do Sul. O indivíduo, com antecedentes por homicídio, roubo e tráfico, foi detido no bairro Porto, após os PMs receberem informações de que um sujeito estaria traficando na região.

O criminoso, ao avistar a viatura, chegou a se desfazer do pacote com ilícitos, arremessando para longe, o que não o impediu de ser preso. Além dos entorpecentes, os brigadianos apreenderam 87 reais com o homem. Ele foi levado à Delegacia e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.

DUAS PRISÕES EM CAPÃO

Também na terça, dois homens foram presos em Capão da Canoa. Uma das prisões ocorreu no bairro Santa Luzia. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam um indivíduo de 20 anos com 11 pedras de crack e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco reais). O preso foi conduzido a DP, onde foi registrada ocorrência.

Já na Praia de Capão Novo, os Policiais do 2º BPAT abordaram uma motocicleta que trafegava pela região em atitude suspeita. O condutor, de 25 anos, ao avistar a viatura, arremessou uma sacola que estava levando e tentou fugir, mas foi capturado e abordado. Dentro da sacola, os PMs encontraram 26 pedras de crack, 21 porções de cocaína, além de 60 reais. Em consulta ao sistema, foi constatado que a moto estava em situação de roubo e/ou furto. Diante da situação, o criminoso foi preso e levado à Delegacia de Capão para registro de ocorrência. Além de tráfico, o homem também responderá pelo crime de receptação.

OUTRAS PRISÕES

Ainda na terça-feira, mais um homem foi preso pela BM com drogas, dessa vez em Tramandaí. Os agentes do 2º BPAT realizavam patrulhamento de rotina no bairro São Francisco II, quando avistaram dois indivíduos em situação suspeita. A dupla, ao perceber a presença dos PMs fugiu a pé, sendo um deles capturado. O suspeito, de 37 anos, possui antecedentes por furto, roubo, posse e tráfico de entorpecentes. Com ele foram apreendidas seis pedras de crack e 64 reais. O homem foi levado à Delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Já na quarta (4), um jovem de 19 anos foi preso em Osório com porções de cocaína, balanças de precisão e celulares. O indivíduo foi abordado quando trafegava pela cidade abordo de um veículo. Com auxílio do Canil do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), os PMs conseguiram localizar os ilícitos. A ação contou com a participação dos agentes da Polícia Civil. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e conduzido à Delegacia, onde foi registrada a ocorrência.

